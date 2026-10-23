Đề nghị truy tố nguyên phó chủ tịch xã tham ô tiền công đức

Ngày 23/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố 14 bị can về tội “Tham ô tài sản”, trong vụ án xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ (thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn).

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Trương Xuân Hữu (SN 1983, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành) và Phùng Văn Quang (SN 1979, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành).

Khu di tích Đền Công đồng Bắc Lệ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền công đức, với tổng số tiền hơn 6,28 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bị can; đồng thời áp dụng các biện pháp phục vụ công tác thu hồi tài sản. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can trên 9,35 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng hồi tháng 7/2026. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Liên quan vụ việc, trước đó, ngày 6/7, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Tham ô tài sản".