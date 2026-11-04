Đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong vụ vi phạm quản lý đất đai

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai, ngày 28/10/2026, cơ quan này đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra năm 2020 tại Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ, thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai; đồng thời đề nghị truy tố 3 bị can liên quan.

Các bị can gồm: Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước; Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước. Cả 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai tại dự án trên. Đến ngày 12/10/2026, cơ quan điều tra lần lượt khởi tố bị can đối với Huỳnh Anh Minh, Lê Hoàng Lâm và Nguyễn Công Thuận.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan, đồng thời xác minh hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người đã thanh toán tiền cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các thửa đất khi đủ điều kiện.

Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46 ha, quy mô xây dựng khoảng 1.500 căn nhà ở và biệt thự. Sau quá trình thanh tra, năm 2022, UBND tỉnh Bình Phước đã quyết định thu hồi dự án do việc giao đất, cho thuê đất trước đó không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Việc dự án bị thu hồi, trong khi chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ chậm hoàn trả tiền đặt cọc cho khách hàng, đã khiến nhiều người phát sinh khiếu nại kéo dài.

Liên quan đến ông Huỳnh Anh Minh, đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Tỉnh ủy Bình Phước thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Huỳnh Anh Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước từ cuối năm 2015, thuộc nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản. Sau khi tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai sáp nhập, ông Minh nghỉ hưu.

Vụ án đang được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai xem xét, xử lý theo thẩm quyền.