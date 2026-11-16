Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Thủy Nguyên về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Ngày 16.11, Công an TP. Hải Phòng thông tin đã kết thúc điều tra vụ án liên quan đến Trần Huy Cường, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, cùng các đối tượng khác về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

205 số đỏ của dân bị Trần Huy Cường, nguyên TGD, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên cắm ở nhiều ngân hàng

Theo đó, Cơ quan Công an đề xuất truy tố đối với bị can Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự; các bị can Đào Thị Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Vinh Quang về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo tại cơ quan Công an

Hàng trăm sổ đỏ của dân tại Dự án Anh Dũng IV bị Trần Huy Cường mang đi thế chấp

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng nhận được đơn của các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng (nay là phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) tố giác Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên có hành vi ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn GTGT nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại sử dụng làm tài sản thế chấp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sử dụng vốn vay không rõ ràng dẫn đến các khoản vay quá hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các hộ dân.

Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV được UBND thành phố Hải Phòng giao đất cho Công ty Thương mại Thuỷ Nguyên (nay là Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên), trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 7/72 Lạch Tray, TP Hải Phòng để xây nhà ở (đã được phê duyệt quy hoạch và thiết kế) từ năm 2003.

Hàng trăm hộ dân điêu đứng vì không nhận được bìa đỏ đất

Sau khi có chủ trương nói trên, chủ đầu tư đã thực hiện ký kết mua bán nhà, đất cho người dân có nhu cầu.

Tại thoả thuận mua bán nhà giữa Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên với từng hộ dân có ghi việc mua bán được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 người mua nhà nộp tiền sử dụng đất và tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giai đoạn 2 sau khi thống nhất thiết kế theo mẫu của Công ty và đơn giá xây dựng sẽ nộp tiền xây nhà. Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên có trách nhiệm thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, sau đó sẽ bàn giao nhà và thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Từ năm 2004 - 2021, Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên đã tiến hành lập thiết kế các mẫu nhà ở biệt thự ghép và biệt thự đơn lập thuộc dự án và được UBND TP. Hải Phòng, Sở Xây dựng chấp thuận.

Từ năm 2016 - 2020, Sở TN&MT Hải Phòng (nay là Sở NN&MT) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng lô riêng biệt của dự án cho Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng công trình là nhà ở trên đất để bàn giao cho người dân như đã cam kết trước đó.

Trần Huy Cường với chức danh TGĐ, Chủ tịch HDQT đã mang 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn cho Công ty CP thương mại Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các Công ty của Cường do người khác đứng tên), hoặc Cường làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên (đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng) và đã nộp cho Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên là hơn 85,6 tỉ đồng.

Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỉ đồng.

Vào khoảng tháng 4.2025, một số hộ gia đình phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của mình đã bị Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên thế chấp tại ngân hàng dẫn tới có nguy cơ mất trắng tài sản.

Mở rộng vụ án khởi tố thêm một số bị can

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Thanh đã đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày - 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 73 - 146%/năm.

Cơ quan chức năng truy nã đối tượng Phạm Thị Thanh do bỏ trốn

Từ ngày 17.11.2023 đến ngày 10.1.2025, Thảo đã cho Cường vay tổng số tiền gần 317 tỉ đồng. Cường đã trả được số tiền gốc là hơn 220,7 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là hơn 47,7 tỉ đồng.

Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 10,6 tỉ đồng. Tính đến ngày 10.1.2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo số tiền hơn 96 tỉ đồng.

Ngày 19.1.2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, ngày 26.1.2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.

Trong vụ án này, ngày 24.7.2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường, nguyên TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thuỷ Nguyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Thị Bích Phượng tại cơ quan Công an

Ngày 25.8.2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân, Hải Phòng); Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cùng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, Trần Huy Cường đã dùng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng) nhằm vay vốn ngân hàng, dù các khoản vay không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.

Để giải ngân cho Trần Huy Cường, một số nhân viên ngân hàng đã bàn bạc làm giả hồ sơ, chứng từ nhằm hợp thức hóa điều kiện vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ba bị can là cán bộ, nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thuỵ tại cơ quan Công an

Ngày 4.3.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Thị Phương Thảo, 38 tuổi, Phó trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Tuấn Đạt, 35 tuổi, Trưởng phòng khách hàng; và Phạm Vinh Quang, 31 tuổi, nhân viên phòng khách hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy.

Ba người này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo Khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.