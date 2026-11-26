Ngày 26/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, cơ quan vừa chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, trú khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (SN 1991, trú TP.HCM). Thời điểm này, chị V. có một con trai là bé K., khoảng 4 tuổi.

Ngày 10/9/2023, Hải gọi điện mời chị V. đến nhà ăn giỗ. Chiều tối cùng ngày, chị V. cùng con trai đến nhà Hải.

Khoảng 10h30 ngày 11/9/2023, thấy con trai quấy khóc, chị V. nhờ Hải điều khiển xe máy chở bé K. đi chơi.

Bị can Huỳnh Hồng Hải. Ảnh: CA.

Sau khi được chở đi nhiều nơi, bé K. vẫn quấy khóc. Khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng, thuộc phường Mỹ Hòa (nay là phường Long Xuyên), Hải dùng hai tay ôm bé K. đưa ra ngoài lan can cầu rồi ném xuống sông Long Xuyên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai cha con ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú phường Thới Long, TP. Cần Thơ) đang điều khiển ghe chở lúa đi ngang qua cầu đã kịp thời cứu vớt bé K. lên ghe an toàn. Được người dân chăm sóc, trấn an tinh thần, sức khỏe bé trai sau đó ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP. Long Xuyên khẩn trương truy xét. Chỉ sau 5 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hải khi người này đang lưu thông trên đường.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Hải có khả năng nhận thức được hành vi của mình. Tuy nhiên, sau đó, bị can có biểu hiện bệnh lý tâm thần nên phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc theo quy định của pháp luật.