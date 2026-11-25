Bị can Huỳnh Hồng Hải.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (sinh năm 1991, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh). Thời điểm này, chị V. có con trai là bé K., 4 tuổi. Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời chị V. cùng bé K. đến nhà dự đám giỗ.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/9/2023, thấy bé K. quấy khóc, chị V. nhờ Hải điều khiển xe mô tô chở bé đi chơi. Hải chở bé đến nhiều nơi nhưng bé vẫn khóc. Khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (nay là phường Long Xuyên), Hải ném cháu bé xuống sông Long Xuyên.

Lúc này, cha con ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, cư trú tại phường Thới Long, TP. Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa vừa đến nơi, kịp thời cứu vớt bé K. lên ghe.

Nhận tin báo, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Long Xuyên khẩn trương điều tra, truy xét. Sau 5 giờ, lực lượng công an bắt giữ Huỳnh Hồng Hải khi đối tượng đang lưu thông trên đường.