Đề nghị truy tố hai bị can dùng dao rượt đuổi nhau trên đường

Bị can Phạm Thanh Xuân tại cơ quan Công an. Ảnh: CAQN

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND khu vực 2, TP Quảng Ninh, đề nghị truy tố Hầu Đức Thắng và Phạm Thanh Xuân về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 25/1/2026, tại khu vực lòng đường Nhân Tông, tổ 4, khu Thanh Sơn 1, phường Uông Bí, Hầu Đức Thắng (SN 1989, trú tại tổ 45B, khu Quang Trung 12, phường Uông Bí) và Phạm Thanh Xuân (SN 1994, trú tại tổ 3, khu Thanh Sơn 3, phường Uông Bí) dùng dao phay, dao bấm rượt đuổi nhau do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Sau đó, Thắng lên ô tô và đóng cửa xe. Xuân tiếp tục cầm dao đứng tại cửa xe bên lái, yêu cầu Thắng xuống xe nói chuyện.

Bị can Hầu Đức Thắng tham gia thực nghiệm điều tra tại hiện trường. Ảnh: CAQN

Lúc này, Thắng điều khiển ô tô quay đầu sang phần đường đối diện, đẩy Xuân ngã xuống đường. Xuân bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 1%. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, Xuân bỏ trốn khỏi địa phương và đăng tải video lên mạng xã hội. Đoạn video được một số trang mạng xã hội đăng lại, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo Cơ quan điều tra, cả hai bị can đều có nhiều tiền án, tiền sự. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến VKSND khu vực 2, TP Quảng Ninh để xem xét, giải quyết theo quy định.