Đề nghị truy tố đường dây lừa đảo và 'Tàng trữ tiền giả'

Công an Hà Nội đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty Triệu nụ cười. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Kết luận điều tra, sau khi thành lập Công ty Triệu nụ cười vào khoảng cuối năm 2023, Hồ Quốc Thân được Trần Quang, Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS). Sau đó, Thân sử dụng Công ty Triệu nụ cười vào mục đích huy động tiền của người sau trả cho người trước, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó TGĐ để hỗ trợ hoạt động của Công ty. Quá trình vận hành, nhóm này đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS. Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Được biết, mỗi đồng tiền lượng tử QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5 - 6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 - 52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và 3 - 5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”, tháng 4/2024, Thân và 5 Phó TGĐ Công ty đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu nụ cười, Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm. Để tạo niềm tin cho khách hàng, bị can Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Theo Kết luận điều tra, với chính sách và sự quảng bá sai sự thật, Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Đến nay cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua đồng QFS cùng 17 cá nhân, người đại diện các cửa hàng đã mua Thẻ An sinh và gói đầu tư an sinh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ của bị can Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đang đề nghị truy tố bị can Hồ Quốc Thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ tiền giả” và 5 bị can là Phó TGĐ Công ty và 7 bị can khác cùng về hai tội danh trên.