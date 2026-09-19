Đề nghị truy tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 2/2026, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (sinh năm 2006, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh). Đến tháng 7/2026, hai người chia tay.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CAĐN.

Tối 2/9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh nảy sinh ý định tìm P.A. để trả thù. Bị can mang theo một cây kiếm và dao rồi nhờ bạn chở đến khu vực nhà P.A.; tuy nhiên, người bạn can ngăn nên Đức Anh quay về.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tiếp tục quay lại, tìm cách đột nhập vào nhà P.A. nhưng không thành. Sau đó, bị can trèo sang nhà anh N.V.Q. ở kế bên.

Khi bị anh Q. phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng. Bị can sau đó đi vào nhà, chốt cửa rồi sát hại vợ anh Q. là chị H.T.M. (sinh năm 1990) cùng hai con nhỏ của nạn nhân là N.T.H. (sinh năm 2015) và N.N.H. (sinh năm 2025), khi các bé đang ngủ, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định, anh Q. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 76%. Sau khi gây án, Đức Anh mở cửa đi ra ngoài và bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án.