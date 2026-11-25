Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (sinh năm 1991, trú tại TP.HCM). Thời điểm này, chị V. có một con trai là bé K., khoảng 4 tuổi.

Ngày 10/9/2023, Hải gọi điện mời chị V. đưa bé K. xuống nhà mình ăn đám giỗ. Hai mẹ con sau đó đến nhà Hải vào chiều tối cùng ngày.

Đến khoảng 10h30 ngày 11/9/2023, do bé K. quấy khóc, chị V. nhờ Hải điều khiển xe máy chở cháu đi chơi. Hải đưa bé K. đi qua nhiều địa điểm nhưng cháu vẫn tiếp tục quấy khóc.

Huỳnh Hồng Hải làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Khi di chuyển đến khu vực giữa cầu Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (nay là phường Long Xuyên), Hải được xác định đã dùng hai tay ôm bé K. đưa qua lan can cầu rồi ném xuống sông Long Xuyên.

Đúng thời điểm này, cha con ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, trú tại TP Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa đi ngang qua và kịp thời cứu cháu bé lên ghe. Sau khi được người dân chăm sóc, trấn an, sức khỏe của bé K. đến nay đã ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Long Xuyên khẩn trương truy xét. Sau khoảng 5 giờ, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Hồng Hải khi đối tượng đang lưu thông trên đường.

Theo kết quả giám định được cơ quan chức năng nêu trong kết luận điều tra, tại thời điểm thực hiện hành vi, Hải nhận thức được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó bị can có biểu hiện tâm thần và phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát để xem xét truy tố Huỳnh Hồng Hải về tội “Giết người” theo quy định pháp luật.