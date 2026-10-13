Đề nghị truy tố đối tượng lừa 'chạy án', chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng

Bị can Trần Văn Thuận. Ảnh: CAQN

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Văn Thuận (SN 1979, trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, anh P.V.Đ., chồng chị N.T.G. (trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1), bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, nay là Công an TP Quảng Ninh, điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trong thời gian này, chị P.T.V., bạn của anh Đ., nói với chị G. rằng Trần Văn Thuận có khả năng “chạy án”. Chị G. sau đó nhờ chị V. hẹn Thuận đến nhà chị V. để trao đổi.

Tại cuộc gặp, Thuận nói có quen biết người giữ chức vụ cao trong cơ quan Nhà nước và có thể lo “chạy án” cho anh Đ. Thuận yêu cầu đưa 1,7 tỉ đồng, hứa giúp anh Đ. được “trắng án”.

Tin lời Thuận, vợ chồng anh Đ. đã giao đủ số tiền trên. Tuy nhiên, lời hứa “chạy án” không được thực hiện. Sau đó, chị G. tố giác sự việc đến cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, Thuận biết rõ bản thân không thể “chạy án”, nhưng do cần tiền làm ăn đã nảy sinh ý định lừa đảo. Bị can đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng chị G. tin tưởng, giao tiền, qua đó chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thuận về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 2/10/2026, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can.