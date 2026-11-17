Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng kết thúc điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên).

Theo đó, bị can Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên, bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.

Các bị can: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phương Thảo (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995), lần lượt là Trưởng phòng, Phó phòng và nhân viên Phòng khách hàng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy bị đề nghị truy tố cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Trước đó, nhiều hộ dân tham gia đầu tư Dự án bất động sản khu nhà ở Anh Dũng IV, nay là phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) tố giác ông Trần Huy Cường, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn GTGT.

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 sổ đỏ của Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn, nhưng các khoản vay không đảm bảo về điều kiện cấp tín dụng.

Khu vực thực hiện Dự án nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Để giải ngân các khoản vay, Cường và các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can Phạm Thị Thanh (SN 1969, ở phường Lê Chân), Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn, do đó Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định truy nã bị can này. Thanh là mắt xích quan trọng trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Thủy Nguyên.

3 nhân viên ngân hàng tại cơ quan công an.

Trong thời gian từ năm 2023-2025, Thanh là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Thảo và Phượng cho Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73%-146%/năm.

Tổng số tiền nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên tới 338 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.