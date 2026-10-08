Đề nghị truy tố cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB đang bị truy nã

Ngày 8/10, Bộ Công an thông tin về kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến các sai phạm trong hoạt động cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt 2 bị can.

Hai người bị đề nghị truy tố theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 là Trần Trọng Nghĩa, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB và Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng giám đốc VNCB.

Bị can Đỗ Hoàng Linh (trái) và Trần Trọng Nghĩa. Ảnh: Bộ Công an

Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 1983 tại TP.HCM, đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 18/C46(P10) ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nơi ở hiện tại của Nghĩa không xác định.

Đỗ Hoàng Linh, sinh năm 1970 tại tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội), nguyên Phó Tổng giám đốc VNCB, cũng đang bị truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 01/C46(P10) ngày 9/1/2018 đối với Linh.

Theo hồ sơ, Đỗ Hoàng Linh từng bị TAND TP.HCM xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 4/8/1999.

Bộ Công an cho biết thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước; vận dụng điểm d, khoản 1, Điều 3 và khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự, quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo về việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt 2 bị can có thông tin như trên.