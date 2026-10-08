Đề nghị truy tố cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam

Ngày 4/10/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, cụ thể:

Bị can Trần Trọng Nghĩa. Ảnh: BCA

1. Họ và tên: Trần Trọng Nghĩa; Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1983, tại TP Hồ Chí Minh.

Nơi thường trú: A50, KP26, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: Không xác định.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng viên: Không.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB.

Đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 18/C46(P10) ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bị can Đỗ Hoàng Linh. Ảnh: BCA

2. Họ và tên: Đỗ Hoàng Linh; Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 4 tháng 6 năm 1970, tại tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội).

Nơi thường trú: D17 Cư xá Hải Nam, KP11, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: Không xác định.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng viên: Không.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB.

Tiền án, tiền sự: Ngày 4/8/1999, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/C46(P10) ngày 09/01/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước; vận dụng điểm d, khoản 1, Điều 3 và khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự, quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo về việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt 2 bị can có thông tin như trên.