Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) Huỳnh Anh Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra năm 2020 tại dự án Khu đô thị - Thương mai - Dịch vụ Mỹ Lệ, thuộc xã Bình Tân, TP Đồng Nai.

Theo thông báo, ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Anh Minh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là TP Đồng Nai), Lê Hoàng Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước và Nguyễn Công Thuận, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ.

Đến ngày 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai kết luận điều tra vụ án hình sự, chuyển đến VKSND TP Đồng Nai đề nghị truy tố đối với các bị can Huỳnh Anh Minh, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Công Thuận về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện tại dự án của Công ty Mỹ Lệ TNHH (Công ty Mỹ Lệ) để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và bảo đảm các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.