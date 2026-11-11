Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch và bốn cựu Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cũ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại thành phố Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố về các tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”.

Bị can Nguyễn Thị Hương Duyên (Trưởng phòng tài chính Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã bị tuyên phạt 9 năm tù trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC gây thiệt hại tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Trước đó, bị can Đinh Quốc Thái đã bị xét xử và bị tuyên phạt 9 năm tù trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC.

Ba cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” gồm: Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng.

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (cũ) Cao Tiến Dũng; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) Đặng Minh Đức; cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (cũ) Lê Văn Thư và cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ) Nguyễn Thị Giang Hương cũng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bị can Trần Văn Vĩnh (đứng), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) thời điểm chưa bị khởi tố.

Bị can Võ Thanh Nhuận (cựu Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũ) bị đề nghị truy tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Biết việc này, Vũ Minh Lý đến gặp bị can Đinh Quốc Thái (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) xin cho liên danh của mình được thực hiện dự án Vành đai 3. Bị can Đinh Quốc Thái đồng ý, chỉ đạo Phan Thị Mỹ Thanh và Võ Thanh Nhuận tạo điều kiện giúp đỡ Vũ Minh Lý.

Tháng 5/2014, bị can Đinh Quốc Thái ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hơn 66ha đất trồng lúa trong phạm vi 125ha. Trong khi chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp liên quan Vũ Minh Lý được thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư.

Năm 2016, Vũ Minh Lý đổi chủ đầu tư dự án sang Công ty Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Năm 2017, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai là bị can Trần Văn Vĩnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này.

Cũng trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận đầu tư, nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào. Tuy vậy, bị can Đinh Quốc Thái vẫn chỉ đạo bị can Trần Văn Vĩnh nội dung: Thủ tướng đã đồng ý, yêu cầu ký phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Kết luận điều tra nêu, bị can Đinh Quốc Thái khi đó nói với cấp phó của mình nội dung: “Quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm”.

Từ đây, Công ty Free Land được làm chủ đầu tư dự án dù không qua đấu thầu, sai quy định của pháp luật. Theo giám định, việc này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 117 tỷ đồng.

Đổi lại, Vũ Minh Lý chi hàng chục tỷ đồng để “cảm ơn” các lãnh đạo, quan chức tại tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo kết luận điều tra, giai đoạn 2020-2025, Vũ Minh Lý còn chỉ đạo nhân viên là bị can Nguyễn Thị Hương Duyên mua 80 hóa đơn khống để kê khai rồi trốn đóng thuế hơn 14,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kết luận, tổng thiệt hại ở cả hai hành vi phạm tội của bị can Vũ Minh Lý là hơn 131 tỷ đồng. Đến nay, Vũ Minh Lý đã khắc phục tổng cộng hơn 317 tỷ đồng. Ngoài ra, các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tự nguyện nộp lại tiền nhận hối lộ, hưởng lợi bất hợp pháp.