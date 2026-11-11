Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và 4 cựu Phó Chủ tịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) và các bị can khá trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế, xảy ra tại Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Bị can Đinh Quốc Thái. Ảnh: TTX

Có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong đó có bị can Đinh Quốc Thái và các bị can Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng (đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai); Cao Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai)…

Bị can Phan Thị Mỹ Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…

Bị can Vũ Minh Lý (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Trong số các bị can, ông Đinh Quốc Thái từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ vào tháng 1/2023.

Theo kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125 ha tại huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Bị can Vũ Minh Lý đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với nguyên Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, đề nghị và được ông Thái chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh, Võ Thanh Nhận tạo điều kiện giúp đỡ Vũ Minh Lý.

Sau đó, khi UBND tỉnh Đồng Nai xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty Free Land tại dự án, Vũ Minh Lý đã liên hệ, đề nghị và được ông Nguyễn Quốc Hùng (khi đó là Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai) đồng ý.

Ông Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo Phó giám đốc Sở Tài chính, Phó giám đốc Sở TN&MT (cũ) và Nguyễn Thị Giang (Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ) là các thành viên Hội đồng thẩm định cùng Đặng Minh Đức (khi đó là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cũ) tham mưu để UBND tỉnh giao đất, tính giá đất có lợi cho Công ty Free Land trái quy định.

Hành vi của các bị can bị xác định đã gây thiệt hại hơn 117 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Minh Lý đã đưa hối lộ hơn 30,7 tỷ đồng; gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 117 tỷ đồng.

Cùng vụ án, CQĐT xác định bị can Vũ Minh Lý với vai trò là Tổng giám đốc Công ty Free Land; Chủ tịch HĐQT Công ty 3L Sài Gòn đã chỉ đạo nhân viên Công ty Free Land dùng 6 công ty do Lý điều hành lập “khống” hợp đồng để mua 80 hóa đơn GTGT của 13 công ty khác và 20 hóa đơn GTGT của các công ty trong nhóm, sau đó sử dụng kê khai “khống” thuế GTGT đầu vào tại cơ quan thuế.

Từ đó, 3 công ty đã trốn thuế GTGT số tiền hơn 14 tỷ đồng.