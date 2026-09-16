Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Triệu Nụ Cười bán đồng tiền lượng tử

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án tàng trữ tiền giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị truy tố 13 bị can.

Trong đó, bị can Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.

Bị can quảng bá mời gọi mua đồng tiền lượng tử, thu gần 34 tỷ đồng. Ảnh: AI

Theo kết quả điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử QFS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thân biết đến đồng tiền lượng tử QFS là do Trần Quang, Hồ Hữu Tượng tặng và giới thiệu. Để có tiền phục vụ cho việc thụ hưởng và tiếp cận đồng tiền QFS, Hồ Quốc Thân đã bàn bạc và giao cho Phó Tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười Hà Đình Hoàn phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS để bán và thu tiền từ khách hàng.

Mỗi đồng tiền lượng tử QFS cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5-6 triệu đồng, 1 đồng QFS doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Để việc phát hành đồng tiền QFS có hiệu quả, Hà Đình Hoàn đề xuất trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn khách hàng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng đối với 1 đồng QFS cá nhân, từ 3-5 triệu đồng đối với QFS doanh nghiệp.

Tháng 4/2024, để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS, Hồ Quốc Thân và 5 phó tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười tổ chức hoạt động quảng bá trực tuyến và trực tiếp, thông tin không đúng sự thật.

CQĐT đã thu giữ được video nội dung cuộc họp zoom và tin nhắn liên quan về nội dung này.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân còn cho phát hành thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm, có lợi ích được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500 nghìn đồng mỗi tuần.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, Hồ Quốc Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Với chính sách và sự truyền thông quảng bá trên, Hồ Quốc Thân đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp mua đồng QFS với tổng số tiền là gần 34 tỷ đồng.

Đến nay, CQĐT đã nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua QFS và 17 người đã mua thẻ An sinh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

CQĐT xác định Hồ Quốc Thân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD có giá trị tương đương 181 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, các khách hàng đều trình bày do tin tưởng vào nội dung quảng bá nên họ đã nộp tiền mua QFS và thẻ An sinh. Tuy nhiên, thực tế, khách hàng mua QFS không nhận được lợi ích và số tiền gốc đã chuyển trước đó, còn khách hàng mua thẻ An sinh mới sử dụng được hàng hóa theo chính sách đưa ra, chưa được hưởng lợi nhuận theo cam kết.

CQĐT đã thông báo tìm bị hại trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều khách hàng vẫn còn tin tưởng vào Hồ Quốc Thân hoặc có tâm lý xác định không lấy lại được số tiền đã nộp nên không trình báo. Do đó, CQĐT không có căn cứ xác minh làm rõ.

Ngoài ra, CQĐT đã phối hợp với các ngân hàng liên quan, kịp thời phong tỏa số tiền hơn 12 tỷ đồng từ tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười.