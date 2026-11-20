Theo Cục Cảnh sát hình sự, năm 2005, khi mới 15 tuổi, Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) đã thể hiện bản tính côn đồ, có tiền án đầu tiên về tội “Cố ý gây thương tích” khi dùng dao đâm 1 người gây thương tích 35%.

Cục Cảnh sát hình sự đưa Tài đến các địa điểm đã gây án để dựng lại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Sau khi chấp hành án phạt tù 2 năm, “Tài đen” đã tiếp tục thực hiện thêm 5 vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ và tiếp tục đi tù đến năm 2016.

Đến năm 2018, Tài được xác định là chủ mưu gây ra vụ án giết người rúng động dư luận ở quán Bar Window (TP. Kon Tum) khi dùng súng AK và dao khiến 2 người chết và 2 người bị thương. Không những vậy, đối tượng còn cùng đồng bọn nổ súng, đập phá nhiều địa điểm để thị uy.

Sau vụ án đó, “Tài đen” đã bị khởi tố và truy nã. Tuy nhiên, trong quá trình trốn truy nã, tên “sát thủ” máu lạnh này tiếp tục gây ra nhiều vụ án như giết người, cưỡng đoạt tài sản…

Tháng 5-2022, khi đối tượng đang tâm sự với bạn gái trong căn lán ở khu vực cầu Kroong (TP. Kon Tum) thì có 2 người dừng taxi đi vệ sinh phát hiện. Giữa đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn và Tài đã rút dao đâm khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

"Tài đen" đã gây ra một loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: ĐVCC

Chỉ khoảng 1 tháng sau, với mục đích đòi bảo kê, Tài cùng đồng bọn chuẩn bị súng, mã tấu xông vào 1 xới bạc ở TP. Kon Tum gây án khiến 1 người tử vong.

Ở 2 vụ án trên, Công an tỉnh Kon Tum không xác định được đối tượng gây án là Tài nên đã đình chỉ điều tra.

Từ 2023 đến năm 2025, Tài tiếp tục gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích bằng dao, súng…, hầu hết với mục đích đòi bảo kê quán karaoke, bảo kê các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Thậm chí, ngày 17-5-2024, vì N.A.Đ. (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku cũ) không chấp nhận đóng tiền bảo kê, Tài cùng đồng bọn mang theo súng và mã tấu đến nhà trọ của Đ. để tìm. Tại đây, khi không thấy Đ, các đối tượng đã chém bị thương 1 người và đe dọa nhiều người khác cùng thuê trọ.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Tài bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh như “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản”; “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nhiều đối tượng khác là đồng bọn của Tài và những người có liên quan cũng bị đề nghị truy tố trong các vụ án mà đối tượng đã tham gia.

Trước đó, vào tháng 5-2026, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Tài 30 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Với các tội danh đang tiếp tục bị đề nghị truy tố trên, “Tài đen” sẽ tiếp tục phải đối diện với các mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.