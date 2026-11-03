Đề nghị truy tố bị can nhận 600 triệu đồng hứa 'chạy án'

Bị can Nguyễn Văn Phúc.

Ngày 3/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND TP Quảng Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Phúc là lao động tự do, không có công việc ổn định. Tháng 1/2026, được giới thiệu liên hệ về việc xin giảm nhẹ hình phạt cho T.T.N. trong một vụ án hình sự, Phúc tự nhận có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, quen biết người làm thư ký tại Tòa án và có khả năng tác động đến kết quả xét xử.

Ngày 17/1/2026, tại một quán cà phê thuộc phường Bãi Cháy, Phúc khẳng định có thể giúp T.T.N. được tuyên mức án 3 năm tù với tổng chi phí 600 triệu đồng, yêu cầu gia đình đưa trước 150 triệu đồng.

Tin lời, gia đình T.T.N. chuyển cho Phúc 150 triệu đồng ngay trong ngày. Đến ngày 20/1/2026, Phúc tiếp tục nhận thêm 450 triệu đồng. Sau khi nhận đủ 600 triệu đồng, Phúc sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện công việc như đã cam kết.

Ngày 9/2/2026, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt T.T.N. 7 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5/2026, Tòa án giữ nguyên mức án.

Dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ lo giảm án. Ngày 13/5/2026, Phúc viết giấy xác nhận đã nhận 600 triệu đồng để “lo việc quan hệ án từ của T.T.N.”, sau đó đưa ra nhiều lý do trì hoãn và trốn tránh trách nhiệm.

Qua vụ việc, Công an TP Quảng Ninh cảnh báo người dân cảnh giác với những lời tự nhận có quan hệ với lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan tiến hành tố tụng, cam kết chắc chắn về mức án hoặc kết quả giải quyết vụ án để yêu cầu giao tiền “chạy án”.