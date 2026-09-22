Đề nghị truy tố bị can đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Nguyễn Chí Hữu (áo đen) bị đề nghị truy tố về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Ảnh: Trọng Nhân/Công an An Giang

‎Ngày 21-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Chí Hữu (sinh năm 2005, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cụ thể, Hữu được một đối tượng tại Campuchia yêu cầu đưa một người nước ngoài từ Campuchia về Việt Nam và hứa trả tiền công. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hữu đồng ý thực hiện.

Theo thỏa thuận, ngày 9.6.2026, đối tượng trên đưa người nước ngoài đến ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và giao cho Hữu, sau đó quay trở lại Campuchia. Trong quá trình Hữu đưa người này đến địa điểm tiếp theo thì bị Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang tuần tra, phát hiện và bắt giữ.

Hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực biên giới. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn