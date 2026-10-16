Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ thuê người chém chồng tại An Giang

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân, cuối năm 2025, ông P. H (sinh năm 1966) cùng con gái đến sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, bà Nguyễn Thị Sương đã 2 lần thuê người đánh, gây thương tích cho ông H.

Khoảng ngày 12/4, bà Sương thuê Trần Trọng Nghĩa đến Phú Quốc đánh ông H. với giá 20 triệu đồng. Nghĩa rủ Nguyễn Văn Mạnh đi cùng nhưng không thực hiện được hành vi do bị người dân phát hiện, truy hô. Đến ngày 18/4, bà Sương tiếp tục thuê Nghĩa chém ông H với giá 20 triệu đồng.

Nghĩa rủ thêm Phạm Ngọc Hoài và Trần Thành Đồng tham gia, đồng thời chuẩn bị một dao tự chế và một gậy kim loại ba khúc. Khi đến Phú Quốc, cả nhóm thuê 2 xe mô tô, tìm đến nơi ông H sinh sống. Tại đây, Nghĩa và Hoài dùng dao chém ông H, gây thương tích với tỷ lệ 66%.

Ông H trình báo vụ việc với Công an đặc khu Phú Quốc. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam cả 5 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.