Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Bùi Trọng Vinh, sinh năm 2000, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Lưu Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1996 , ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Thảo (SN 1997, cùng ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị can Bùi Trọng Vinh (trái), Nguyễn Văn Thảo (giữa) Lưu Nguyễn Ngọc Toàn (phải). Ảnh: Hoàng Đô

Quá trình điều tra xác định: Khoảng giữa tháng 2/2026, Toàn sử dụng mạng xã hội facebook liên hệ với Thảo để hỏi về việc mua súng. Thông qua mối quan hệ quen biết, Thảo đứng ra làm trung gian liên lạc với đối tượng Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ phường Mỹ Thới).

Tại đây, Toàn đã mua 1 khẩu súng từ Tính với giá 3,5 triệu đồng và được Tính tặng kèm đạn. Sau khi mua được súng và đạn, Toàn mang về cất khẩu súng tại phòng khách nhà trọ của mình. Đến ngày 2/3/2026, Bùi Trọng Vinh đến nhà Toàn chơi. Lúc này, Toàn lấy khẩu súng cùng 5 viên đạn đựng trong túi xách đưa cho Vinh mang về nhà cất giấu trong tủ quần áo.

Sáng 13/3/2026, Công an phường Long Xuyên kiểm tra hành chính tại nhà Bùi Trọng Vinh thì phát hiện và tiến hành thu giữ súng cùng 5 viên đạn như nêu trên. Phân viện khoa học Hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh kết luận giám định súng, đạn thu giữ của Vinh là vũ khí quân dụng.

Đối với đối tượng Nguyễn Hữu Tính, do đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” trong một vụ án khác, nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến hành vi của Tính để Công an TP. Cần Thơ xử lý toàn diện theo quy định pháp luật.

Hành vi của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng của Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương và cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.