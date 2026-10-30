Đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn BCG

Quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (gọi tắt Tập đoàn BCG), TP. Hồ Chí Minh và đơn vị, tổ chức có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-CSKT ngày 26/2/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tiếp nhận đơn của các cá nhân mua trái phiếu (bị hại trong vụ án) do các công ty liên quan Tập đoàn BCG phát hành; trong đó có một số đơn do Cơ quan/đơn vị gửi đến.

Kết quả điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục hậu quả, đảm bảo thi hành án và hoàn trả cho bị hại theo quy định pháp luật.

Ngày 26/10/2026, đã ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án, gồm Nguyễn Hồ Nam; Phạm Thị Ngọc Thanh; Huỳnh Thị Kim Tuyến; Lê Thị Mai Loan; Lê Nông; Võ Mạnh Tín; Trần Văn Đức; Hoàng Thị Thu Huyền; Nguyễn Phan Việt; Phạm Thị Huệ; Nguyễn Thành Tuấn; Đỗ Anh Tú; Trần Sơn Hải; Bùi Thị Thanh Trà; Nguyễn Đình Ngôn và Chế Đoàn Viên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thông báo kết quả điều tra vụ án đến Cơ quan/đơn vị biết; trường hợp người bị hại tiếp tục gửi đơn, đề nghị Cơ quan/đơn vị trao đổi, chuyển đơn đến Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thụ lý vụ án để được xem xét giải quyết.