Đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây vận chuyển hàng tấn cần sa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Hoàng Anh (sinh năm 2002, quê Hà Nội), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1995, quê Bắc Ninh), Nguyễn Thùy Vân (sinh năm 2000, quê Lào Cai) cùng 4 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị can: Phạm Việt Anh (sinh năm 1984, quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1996, quê Nghệ An), Tống Thanh Tùng (sinh năm 1983, quê Phú Thọ) cùng 4 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài điều hành.

Cụ thể, các đối tượng ngụy trang ma túy trong các sọt nhãn khô, thuê Công ty vận tải JPM (Thái Lan) vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình trước đây) về Hưng Yên rồi phân phối đến các kho cất giấu.

Các đối tượng giao dịch, mua bán ma túy qua mạng xã hội Telegram, thanh toán bằng tiền điện tử USDT và giao nhận qua Be, Xanh SM, ViettelPost, Ahamove...

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Huy mua bán hơn 175kg cần sa, thu lợi bất chính 400 triệu đồng; Lê Hoàng Anh mua bán hơn 167kg cần sa, thu lợi bất chính 200 triệu đồng; Nguyễn Thùy Vân mua bán 63,6kg cần sa, thu lợi bất chính 50 triệu đồng; Trần Thế Thắng (sinh năm 1996, quê Ninh Bình) mua bán hơn 175kg cần sa; Thắng đang bỏ trốn và đã bị truy nã.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Việt vận chuyển 1.845,5kg cần sa, thu lợi bất chính 644 triệu đồng; Tống Thanh Tùng vận chuyển 1.278kg cần sa, thu lợi bất chính 479 triệu đồng; Phạm Việt Anh vận chuyển 1.263kg cần sa, thu lợi bất chính 160 triệu đồng; Phùng Minh Thuận (sinh năm 1988, quê Quảng Trị) vận chuyển 1.263kg cần sa, thu lợi bất chính 274 triệu đồng; Thuận đang bỏ trốn và đã bị truy nã.