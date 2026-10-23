Đề nghị truy tố 14 bị can tham ô hơn 6,28 tỉ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền công đức, với tổng số tiền hơn 6,28 tỉ đồng. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Trương Xuân Hữu (SN 1983, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành) và Phùng Văn Quang (SN 1979, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bị can; đồng thời áp dụng các biện pháp phục vụ công tác thu hồi tài sản. Đến thời điểm hiện tại, đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can trên 9,35 tỉ đồng.

Khu di tích Đền Công đồng Bắc Lệ.

Việc hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can là kết quả đấu tranh, làm rõ hành vi tham ô tài sản liên quan đến hoạt động quản lý tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ. Cùng với việc xác định trách nhiệm của các bị can, công tác thu hồi tài sản, phong tỏa tài khoản có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện khắc phục hậu quả và phục vụ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Từ vụ án cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng. Đây là nguồn đóng góp tự nguyện của Nhân dân, du khách, cần được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích; việc tiếp nhận, kiểm đếm, bảo quản và thu, chi phải được theo dõi, có sổ sách, chứng từ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao quản lý.

Các cơ quan, đơn vị và ban quản lý cơ sở tín ngưỡng cần thường xuyên rà soát quy trình quản lý nguồn tiền công đức, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; chú trọng cơ chế kiểm tra, giám sát để phòng ngừa việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc quản lý chặt chẽ nguồn đóng góp vừa góp phần phòng ngừa vi phạm, vừa bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động của cơ sở tín ngưỡng, gìn giữ giá trị văn hóa và niềm tin của Nhân dân.