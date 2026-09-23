Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ thuê người tới phá nhà

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can: Võ Văn Lai, Dương Thái Phiêu, Mã Văn Phi, Tô Hoài Thanh, Lâm Thái Thừa, Hà Dương Vương, Lê Minh Hiếu, Trần Duy Hưng về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Bị can Trần Thế Vỹ bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Cướp tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Hai bị can Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Quang Vàng bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Nhóm người tìm tới nhà dân ở TPHCM đập phá, gây áp lực buộc chủ nhà phải rời đi. Clip: CA cung cấp

Theo điều tra, đầu năm 2022, anh N.V.A. ký khống giấy tờ và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thủy để làm thủ tục vay tiền ngân hàng. Thủy dùng giấy tờ này vay vợ chồng Tâm và Vàng 950 triệu đồng (có lập hợp đồng bán nhà, đất bằng giấy tay, do Thủy tự làm giả chữ ký của vợ anh A).

Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Hiếu và Hưng. Ảnh: CA

Khi Thủy bỏ trốn, Tâm và Vàng cho rằng mình là chủ căn nhà nên liên tục đến đòi nhà, đưa người đến ở lì, chèn ép gia đình anh A. Đến tháng 9-2023, Tâm và Vàng lập hợp đồng bán căn nhà trên cho Võ Văn Lai với giá 1,2 tỷ đồng (thực chất là thuê, hứa thưởng 300 triệu đồng) để Lai cho người đuổi gia đình anh A. đi.

Trưa 14-9-2023, Lai kéo theo Vỹ, Vương, Phiêu, Hiếu và một số người khác đến nhà anh A. giả vờ mua bán, rồi liên tục khủng bố tinh thần, cưa cắt cửa sắt mang đi bán phế liệu, cắt điện, ném chất bẩn nhằm đuổi gia đình nạn nhân.

Nhóm người tìm tới nhà anh A. để đập phá, gây áp lực để nạn nhân phải rời nhà. Ảnh: CA

Đỉnh điểm là vào rạng sáng 24-11-2023, nhóm của Vỹ nạy cửa, xông vào nhà dùng xà beng và chân tay đánh anh A. gục tại chỗ, đá cháu N.V.M.H. (sinh năm 2011, con anh A.) rồi cướp điện thoại di động của nạn nhân đem bán.

Công an cũng phát thông báo truy tìm với Nguyễn Thị Thủy, yêu cầu người này trình diện. Ảnh: CA

Đối với hành vi đánh gây thương tích 7% cho anh A., ngày 8-9-2026, nạn nhân đã có đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” đối với các bị can liên quan; đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Vỹ về tội “Cướp tài sản” do chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân.

Bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 1999, ngụ phường Tô Châu, tỉnh An Giang) và Trần Duy Hưng (sinh năm 2000, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) đã bỏ trốn. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã, đồng thời tách vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến 2 đối tượng này để tiếp tục xử lý. Cơ quan CSĐT cũng quyết định tách hành vi có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1985, ngụ xã Phú Vang, Huế, hiện đã bỏ trốn) để điều tra làm rõ. Công an TPHCM thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND xã nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng PC02), tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM; hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Hải qua số điện thoại 0937777114.