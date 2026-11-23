Ngày 23-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Tờ trình số 14700 của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm hy sinh khi cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Đó là ông Nguyễn Duy An (thường trú Tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (thường trú số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Hành động của ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng thể hiện tinh thần đặc biệt dũng cảm, quên mình cứu người, hy sinh tính mạng vì sự an toàn của người dân; là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 2 cá nhân được đề nghị khen thưởng trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa xét duyệt, thẩm định, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.

Như Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đưa tin, sáng 21-11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), trong điều kiện biển động, sóng lớn, phát hiện một phụ nữ bị đuối nước, ông Nguyễn Duy An đã không quản hiểm nguy, lao xuống biển cứu người. Trong quá trình cứu, ông An rơi vào tình trạng đuối nước. Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng ra ứng cứu và đưa được 2 người vào bờ, nhưng ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phạm Sáng bị kiệt sức và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.