Đề nghị tính thời gian miễn thuế từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung thảo luận về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: QUANG PHÚC

Tránh để ưu đãi miễn thuế trôi qua lãng phí

Quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được nhiều đại biểu quan tâm.

ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Ninh). Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) cho rằng doanh nghiệp mới thành lập thường tập trung đầu tư, tìm kiếm thị trường, còn thua lỗ hoặc chưa có thu nhập chịu thuế. Tính thời gian miễn thuế ngay từ khi cấp đăng ký kinh doanh sẽ khiến ưu đãi trôi qua lãng phí. Đại biểu đề nghị tính 3 năm miễn thuế từ năm đầu tiên doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế.

Đồng tình, các đại biểu Lã Thanh Tân (TP Hải Phòng), Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) đề nghị rà soát toàn bộ Điều 33 dự thảo luật về sửa đổi, bổ sung các luật thuế, bảo đảm thống nhất với pháp luật thuế chuyên ngành về đối tượng, điều kiện áp dụng.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) đề xuất phân tầng ưu đãi thuế, dành mức hỗ trợ cao hơn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh; đồng thời ngăn chặn việc chia tách, thành lập doanh nghiệp mới để trục lợi chính sách.

ĐB Nguyễn Thị Sửu (TP Huế). Ảnh: QUANG PHÚC

Về tiêu chí xác định DNNVV, đại biểu Nguyễn Thị Sửu thống nhất giữ các ngưỡng định lượng hiện hành nhưng đề nghị hoàn thiện phương thức xác định. Theo đại biểu, chỉ căn cứ số liệu của năm trước liền kề chưa phản ánh đúng quy mô thực tế của doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị trường hợp các chỉ tiêu biến động làm thay đổi nhóm doanh nghiệp thì xem xét số liệu của ít nhất 2 năm liền kề, trừ doanh nghiệp mới thành lập; đồng thời làm rõ “lĩnh vực hoạt động chính” đối với doanh nghiệp đa ngành để áp dụng chính sách thống nhất.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng đề nghị chuyển từ việc doanh nghiệp phải tự chứng minh thuộc đối tượng hỗ trợ sang cơ quan nhà nước chủ động xác định dựa trên dữ liệu tích hợp, chia sẻ liên cơ quan.

Gỡ vướng về mặt bằng sản xuất

Các đại biểu cho rằng mặt bằng sản xuất vẫn là rào cản lớn đối với DNNVV, trong khi cơ chế hỗ trợ tại Điều 10 dự thảo còn thiếu tính khả thi, có nguy cơ xung đột pháp lý.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa) cho rằng quy định tại khoản 7 Điều 10, cho phép địa phương ưu tiên cho DNNVV thuê đất công chưa sử dụng không qua đấu giá, mâu thuẫn với Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đại biểu đề nghị thay phương án Nhà nước hoàn trả tiền mặt cho chủ đầu tư hạ tầng bằng khấu trừ trực tiếp vào tiền thuê đất hàng năm, tránh phát sinh thủ tục ngân sách phức tạp.

ĐB Lã Thanh Tân (Hải Phòng)

Đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị chuyển từ hỗ trợ gián tiếp sang hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thụ hưởng; căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, không áp đặt tỷ lệ cứng 2%-5% diện tích khu công nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị công khai giá thuê đất trước và sau hỗ trợ, gắn hỗ trợ với tiến độ đưa đất vào sản xuất và hiệu quả tạo việc làm; kiên quyết thu hồi nếu đất bị bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích.