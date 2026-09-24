Đề nghị tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6% theo lộ trình

Người bệnh được bảo hiểm y tế chi trả trong quá trình điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. (Ảnh: THANH MAI)

Theo đó, Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2027. Đáng chú ý, theo quy định hiện nay, tổng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bằng 4,5% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đề xuất trên, từ 1/7/2027, mức đóng tăng thêm 0,6% (tức là lên 5,1%). Với một số nhóm khác, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ 1/7/2028. Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng nằm trong lộ trình điều chỉnh.

Từ 1/1/2028, mức đóng của người tham gia theo hộ gia đình dự kiến bằng 5,1% mức lương cơ sở, Cơ chế giảm trừ khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế vẫn được duy trì. Sau ba năm áp dụng mức đóng mới, dự thảo đề xuất tiếp tục tăng lên 5,4%, sau đó ba năm nữa tăng lên 6%.

Bộ Y tế cho rằng, tăng mức đóng nhằm tạo thêm nguồn lực để mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời bảo đảm cân đối và sử dụng bền vững Quỹ Bảo hiểm y tế. Điểm đáng chú ý trong dự thảo là mức đóng tăng được gắn với lộ trình mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Theo phạm vi mở rộng, cũng từ 1/7/2027, quỹ bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán chi phí khám sức khoẻ định kỳ cho một số nhóm đối tượng.

Phần chi phí chưa được quỹ thanh toán và một số trường hợp thuộc diện chính sách sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm. Mức thanh toán tối đa dự kiến bằng 15% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng như hiện nay, số tiền này tương đương 380 nghìn đồng.