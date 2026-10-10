Đề nghị tạm ngừng cơ sở bánh mì liên quan loạt ca nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi

8 người trong một gia đình cùng nhập viện

Chiều 10/10, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo ban đầu về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành vào cùng ngày.

Theo báo cáo, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán bánh mì Bà Được, ở vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Điểm bán do bà Nguyễn Thị T làm chủ xe bánh mì, thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng

Qua khai thác dịch tễ, trong khoảng từ 9h đến 18h ngày 9/10, 18 bệnh nhân khai đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán này. Khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn và sốt. Sau đó, những người còn lại lần lượt xuất hiện biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Anh Mai Văn Quyền, 35 tuổi, trú xã Đông Sơn, cho biết khoảng 19h ngày 9/10 anh ăn bánh mì mua tại phường Cẩm Thành. Khoảng 4 giờ sau, anh bắt đầu đau bụng, nôn mửa, đi ngoài nhiều lần. Tình trạng không thuyên giảm, cơ thể mệt lả nên sáng 10/10, gia đình đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, gia đình ông Võ Văn Vương, trú xã Mỏ Cày, có 8 người cùng ăn bánh mì vào chiều 9/10. Sau bữa ăn, từng người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và cả 8 người sau đó đều phải nhập viện điều trị.

Nhiều người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy,

Ngay khi nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, UBND phường Cẩm Thành cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Chưa chứng minh được nguồn gốc một số nguyên liệu

Theo khai báo của bà Nguyễn Thị T., các loại tương ớt, rau, nước sốt dùng làm bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành. Tại địa chỉ này cũng sản xuất bánh mì ổ và có đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được, do ông Phan Tại Anh T. làm chủ hộ kinh doanh.

Theo thông tin cơ sở cung cấp, điểm bán bánh mì hoạt động hằng ngày từ khoảng 5h đến 19h, bán khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày. Tại thời điểm điều tra, bà T. chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ H.; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ bà N. tại chợ đầu mối nông sản; gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông mua từ TP.HCM.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm dùng làm nhân bánh mì. Lối đi vào khu vực bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh gia đình, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định.

Sau khi kiểm tra, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 ca. Các bệnh nhân chủ yếu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy dẫn đến mất nước. Bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, 13 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có các triệu chứng điển hình như đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần và sốt nhẹ, dẫn đến mất nước, kiệt sức. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình thu dung, điều trị cấp cứu, phân loại bệnh nhân, truyền dịch bù nước, bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi các chỉ số sinh hiệu. "Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp nào chuyển biến nặng hay đe dọa đến tính mạng. Bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn tiến lâm sàng và sẵn sàng các phương án tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu có", bác sĩ Giới nói thêm. Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc nhiều loại nguyên liệu, khu vực chế biến còn tồn tại bất cập.

Di Linh