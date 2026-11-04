Đề nghị sớm khắc phục hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo VEC tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tuy nhiên, những tồn tại về mặt đường, hệ thống thoát nước, tầm nhìn và hệ thống an toàn giao thông vẫn chưa được khắc phục triệt để, tiếp tục được Cục Cảnh sát giao thông phản ánh.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương xử lý các bất cập trên từng đoạn tuyến, như sửa chữa mặt đường lún võng, suy giảm độ giảm; tình trạng hằn lún vệt bánh xe; bổ sung biển báo…

Đặc biệt, trong thời gian thi công, VEC phải bổ sung đầy đủ biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn xoay cảnh báo vào ban đêm; bố trí người phân luồng tại các vị trí xe, máy thi công ra vào công trường.

Sửa chữa, khắc phục hằn lún trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Trong thời gian chưa hoàn thành sửa chữa, các vị trí hư hỏng phải được bố trí đầy đủ biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ và rào chắn. Các đơn vị cũng phải tổ chức trực, theo dõi những vị trí có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường. Trường hợp chậm khắc phục các tồn tại dẫn đến mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn giao thông thì phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm tra hiện trường, rà soát các tồn tại về mặt đường, tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ trên toàn tuyến; đôn đốc VEC và các nhà thầu khắc phục. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, qua khảo sát thực trạng tổ chức giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Mặc dù năm 2026 lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhiều lần kiến nghị khắc phục các tồn tại, bất hợp lý, nhưng đến nay vẫn còn những điểm chưa được xử lý.