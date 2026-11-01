Đề nghị sớm ban hành khung danh mục vị trí việc làm dùng chung, bản mô tả công việc, khung năng lực mẫu

Theo Dangcongsan.vn, tỉnh Thanh Hoá đề nghị sớm ban hành khung danh mục vị trí việc làm dùng chung, bản mô tả công việc và khung năng lực mẫu, ưu tiên cấp xã; hướng dẫn phương pháp lượng hóa và hệ số điều chỉnh đối với vị trí kiêm nhiệm, liên ngành, dôi dư sau sắp xếp và giáo dục, y tế ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trả lời như sau:

Hiện tại, các đầu mối được giao thẩm quyền quản lý biên chế đều đã ban hành cơ bản đầy đủ danh mục vị trí việc làm của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Theo thẩm quyền, Ban Tổ chức Trung ương đã có 18 Quyết định ban hành Danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp xã.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phê duyệt, ban hành vị trí việc làm công chức, viên chức (gồm: danh mục, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, địa phương (Công văn số 10582-CV/BTCTW, ngày 08/01/2026).

Về khung năng lực chung đối với cán bộ, công chức cấp xã, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 533-CV/BTCTW, ngày 08/4/2026.

Do đó, trước mắt, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mô hình tổ chức hiện hành; kế thừa những nội dung đã có, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp.

Đối với cấp xã, cần đặc biệt làm rõ nhiệm vụ được chuyển giao, nhiệm vụ kiêm nhiệm và yêu cầu năng lực thực tế.

Đối với vị trí liên ngành, dôi dư sau sắp xếp và các lĩnh vực giáo dục, y tế ở địa bàn đặc thù, cần phản ánh đúng khối lượng, điều kiện thực hiện và yêu cầu chuyên môn trong dữ liệu kê khai.

Nội dung về hướng dẫn phương pháp lượng hóa, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Điểm 3 phần III Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về điền biểu EXCEL (Rà soát nhiệm vụ, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031)./.