Đề nghị siết quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm quyền lợi người bệnh

Tăng cường quản lý, tránh tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế gồm 8 điều, tập trung xử lý các nội dung đã được thực hiện phân định thẩm quyền; Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; Tăng cường quản lý thuốc và thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo trước Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh)

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Dự thảo Luật đã sửa đổi bổ sung một số điều nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trên cơ sở cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chồng chéo liên quan đến các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như thủ tục liên quan đến lập hồ sơ phương án giá.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 113 để tăng cường quản lý thiết bị y tế theo hướng bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý thiết bị y tế và một số giải pháp nhằm quản lý giá thiết bị y tế cũng như tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Với Luật Dược, dự thảo hướng tới đơn giản hóa điều kiện cấp phép lưu hành thuốc, cắt giảm giấy tờ có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, tăng cường phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc và hoàn thiện cơ chế quản lý giá thuốc. Các quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá và chia sẻ dữ liệu cũng được bổ sung.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo thẩm tra. Ảnh: Quang Vinh

Khám, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán bảo hiểm y tế

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án. Nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3), cơ quan thẩm tra tán thành việc sửa đổi về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ủy ban cũng tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế tại Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị, việc quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (Điều 4), Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Ủy ban đề nghị nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác; Làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá.