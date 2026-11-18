Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 18-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Quy định rõ mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trong từng lĩnh vực

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, tiếp thu các ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo đã rà soát quy định ngay tại dự thảo mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực. Chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Dự thảo cũng bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo luật cũng được chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là “biện pháp cưỡng chế”, mà là biện pháp “đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế”. Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

Cùng với đó, các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số cũng được chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính; bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này.

Đề nghị không phạt tiền cộng đồng dân cư, ban quản trị nhà chung cư

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu ghi nhận Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày quan điểm thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, có ý kiến trong Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục cân nhắc, chỉnh lý quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hàng hải, giao thông đường thủy nội địa từ 2 năm như tại dự thảo xuống còn 1 năm như quy định hiện hành. Bởi vì các vi phạm trong lĩnh vực này thường không quá phức tạp và các cơ quan chức năng trong thời gian qua đã được đầu tư, bố trí các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Về đối tượng bị áp dụng hình thức phạt tiền, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu nhận định, việc dự thảo quy định các đối tượng “cộng đồng dân cư, ban quản trị nhà chung cư” vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền là không khả thi vì không có tiền hoặc tài sản để thi hành. “Trên thực tế, cộng đồng dân cư, ban quản trị nhà chung cư có thể tham gia một số quan hệ pháp luật. Nhưng trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm thì cần cá thể hóa trách nhiệm (cá nhân, hộ gia đình, thành viên ban quản trị hoặc chủ đầu tư...) để có cơ sở xử lý vi phạm hoặc áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả”, ông Phan Chí Hiếu giải thích.

Đại biểu dự họp. Ảnh: Quochoi.vn

Tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh lý theo hướng, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về môi trường biển và hải đảo là 2 năm. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hàng hải, giao thông đường thủy nội địa từ 2 năm như dự thảo xuống còn 1 năm như hiện hành. Về đối tượng bị áp dụng hình thức phạt tiền, UBTVQH đề nghị không quy định về xử phạt tiền đối với cộng đồng dân cư và ban quản lý nhà chung cư. Các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp rà soát, đối chiếu dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với các dự thảo cùng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là thống nhất với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).