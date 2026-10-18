Đề nghị rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển ở Nghệ An

Chiều ngày 18/10, PV Báo Xây dựng có mặt trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Biển hạn chế tốc độ tối đa 40km/h tại đoạn Km49.

Theo ghi nhận, đến nay tuyến đường đã được đưa vào sử dụng, lưu lượng người và phương tiện trên tuyến khá lớn.

Đường mới, mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn đã đầy đủ nên các phương tiện dễ dàng lưu thông với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, hiện trên tuyến có khá nhiều biển báo hạn chế tốc độ tối đa chỉ 40-50km/h.

Chỉ tính riêng từ đoạn Km49 đến Km67 đã có đến hai đoạn có biển tốc độ tối đa là 40km/h, tại Km49 và Km 64+400. Ngoài ra còn có hai đoạn hạn chế tốc độ tối đa 50km/h. Đặc biệt, tại vị trí Km 66+800, biển báo còn ghi công trường đang thi công.

Tuy nhiên, theo quan sát, đoạn tuyến này đã hoàn thành, nhưng phía sau biển báo không còn công trình hay máy móc nào đang thi công.

Anh Nguyễn Công Tĩnh (42 tuổi, trú ở khối Hưng Dũng 10, phường Trường Vinh) cho biết: “Tôi thường lựa chọn đường ven biển để lưu thông vì đường mới, thông thoáng. Tuy nhiên, đúng là trên tuyến còn có nhiều đoạn hạn chế tốc độ tối đa chỉ 40km/h, đi rất ức chế”.

Biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40km/h tại Km 64+400.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Khu QLĐB II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: Khu vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An.

Theo ông Dũng, thời gian qua, Khu nhận được nhiều phản ánh của tài xế và người tham gia giao thông về tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40km/h được cắm nhiều trên tuyến đường ven biển Nghệ An (đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội).

Tình trạng này xuất hiện kể cả tại những đoạn tuyến đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công như đoạn thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu (cũ)…

Thực hiện chức năng cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế được quy định tại Quyết định số 252/QĐ-BXD ngày 10/3/2026 của Bộ Xây dựng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Cục ĐBVN, nhằm bảo đảm năng lực thông hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tránh phát sinh khiếu nại và phản ứng tiêu cực của người dân, doanh nghiệp vận tải khi tham gia giao thông; đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lan rộng các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý và hiệu quả đầu tư công…

Khu QLĐB II đã đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ tại các đoạn tuyến đã thi công hoàn thành hoặc ngừng thi công theo đúng quy định tại điểm h, mục B.27 Phụ lục B QCVN 41:2024/BGTVT.

Đối với các đoạn tuyến đang thi công, chỉ cắm biển báo hạn chế tốc độ tạm thời nếu thực sự cần thiết và chỉ giới hạn trong phạm vi thi công; bổ sung biển báo chuyển tiếp tốc độ, khoảng cách đặt biển phù hợp với quy định của QCVN 41:2024/BGTVT và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Đối với các vị trí cần hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông (như nút giao, khu đông dân cư, khu vực tầm nhìn hạn chế…), cần tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định tốc độ phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện khai thác thực tế của đường; tiến hành thay thế bằng biển báo đúng QCVN 41:2024/BGTVT thay cho biển báo tạm thời.

Biển công trường đang thi công, hạn chế tốc độ tối đa 50km/h tại Km 66+800.

Liên quan đến nội dung này, trước đó, Báo Xây dựng cũng đã có bài viết “Đường ven biển 4.651 tỷ đồng ở Nghệ An: Vì sao nhiều đoạn hạn chế tốc độ 30 - 40km/h?”.

Bài viết phản ánh, tuyến đường ven biển qua Nghệ An được đầu tư 4.651 tỷ đồng, nhưng vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều biển báo giới hạn tốc độ 30 - 40km/h, khiến người dân băn khoăn.

Lý giải việc cắm biển hạn chế tốc độ trên tuyến, ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao.

Dù hiện trường không còn máy móc cơ giới thi công, các đơn vị vẫn tiếp tục cắt cỏ, vệ sinh công trường.

Đặc biệt, tại các nút giao chưa được bàn giao, biển hạn chế tốc độ 40 km/h vẫn được giữ lại nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và phục vụ việc hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Riêng đoạn đường thẳng dài khoảng 300 - 400m tại Km38 - Km39, qua xã Quỳnh Phú, vẫn phải đặt biển giới hạn tốc độ 40km/h do nhà thầu đang chỉnh sửa cọc tiêu, gia cố lề đường.

Đoạn qua xã Diễn Kim, Diễn Hải (cũ), nay là xã Hải Châu, vẫn được đặt biển giới hạn tốc độ 30 km/h theo đề nghị của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Mùa hè năm 2026, khu vực này phát sinh điểm du lịch thu hút đông người đến check-in, tắm biển và thưởng thức cá trích nướng.

Cũng theo ông Bình, thời gian tới, Ban sẽ chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành bàn giao tuyến đường trong tháng 11/2026. Khi đó, tốc độ phương tiện trên toàn tuyến sẽ được nâng lên tối đa 80 km/h.