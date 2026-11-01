Đề nghị rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giữa cấp tỉnh với cấp xã

Để thực hiện hiệu quả việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 – 2031, Phường Tân Hưng (TP Hồ Chí Minh) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa cấp tỉnh với cấp xã, nhất là các nhiệm vụ chuyển giao; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với điều kiện tổ chức thực hiện, dữ liệu, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Ghi nhận ý kiến của Phường Tân Hưng, Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm cho biết: trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương sẽ thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm tình hình tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng cấp để báo cáo Bộ Chính trị hàng tháng.

Trước mắt, đề nghị bám sát đúng tinh thần Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ ngay từ bước kê khai dữ liệu vị trí việc làm.

Đối với từng nhiệm vụ chuyển giao từ cấp tỉnh xuống cấp xã, cần đối chiếu văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xác định rõ cấp thực hiện, phạm vi công việc, sản phẩm, trách nhiệm chủ trì và phối hợp, điều kiện bảo đảm và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Trường hợp nhiệm vụ đã chuyển giao nhưng quy định về trách nhiệm hoặc điều kiện thực hiện chưa rõ, cần ghi nhận thành vấn đề cần xử lý, không tự suy diễn thẩm quyền hoặc tính trùng nhiệm vụ giữa hai cấp.

Kết quả rà soát phải phản ánh đúng nhiệm vụ thực tế và là căn cứ xác định nhu cầu nhân lực, không chỉ là việc điều chỉnh số liệu kê khai./.

Theo Dangcongsan.vn