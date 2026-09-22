Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong khuôn khổ phiên họp thứ 6.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, một trong những nội dung mới của dự thảo là miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, dự thảo đề xuất miễn thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho các cơ sở này nhằm bảo đảm bình đẳng với doanh nghiệp.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, chính sách miễn thuế TNDN và TNCN đối với hoạt động cung cấp suất ăn chưa có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

“Miễn thuế không phải công cụ trực tiếp bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời không có cơ sở rõ ràng khẳng định phần lợi ích miễn thuế sẽ được doanh nghiệp dùng để giảm giá hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn”, ông Phan Văn Mãi phân tích.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc kỹ việc miễn thuế TNDN đối với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Theo đó, nguồn lực hỗ trợ cần tập trung cho các khu vực, địa bàn mà khu vực tư nhân ít đầu tư, tránh hỗ trợ dàn trải đối với những lĩnh vực có lợi nhuận cao.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung điều kiện về địa bàn được ưu đãi; làm rõ tiêu chí xác định mô hình “không vì lợi nhuận”, trong đó có quy định bắt buộc về tái đầu tư, không phân chia lợi nhuận. Việc miễn thuế chỉ nên áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động giáo dục trực tiếp; các hoạt động kinh doanh, thương mại độc lập phải hạch toán và nộp thuế riêng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu không tán thành đưa quy định miễn thuế TNDN và TNCN đối với hoạt động cung cấp suất ăn vào dự thảo.

Theo ông Phan Chí Hiếu, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo chỉ nêu nhiệm vụ không áp dụng thuế TNDN đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận, không có nội dung định hướng ưu đãi thuế cho dịch vụ cung cấp suất ăn.

“Theo kinh nghiệm quốc tế, để xử lý bài toán này, người ta thường dùng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng, như hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, chứ không hỗ trợ gián tiếp qua việc miễn thuế cho doanh nghiệp”, ông Phan Chí Hiếu đề xuất.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng có ý kiến tương đồng.

Giải trình thêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, về mặt kỹ thuật có thể “bóc tách” các phần doanh thu của doanh nghiệp để bảo đảm việc hỗ trợ đúng mục đích.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, UBTVQH cơ bản nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đưa dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026.

Đối với chính sách miễn thuế cho hoạt động cung cấp suất ăn, gồm thuế TNDN và TNCN, UBTVQH đề nghị Chính phủ rà soát kỹ các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

“Trường hợp Chính phủ vẫn tiếp tục giữ đề xuất thì phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục luật định về việc bổ sung nội dung sửa đổi Luật Thuế TNCN; giải trình, làm rõ sự cần thiết áp dụng cho cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, xác định cụ thể mức độ ưu đãi, phạm vi thu nhập được hưởng và bảo đảm tính công bằng với các hoạt động kinh doanh khác”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ.