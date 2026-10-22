Đề nghị rà soát, dỡ biển 40km/h trên tuyến đường ven biển ở Nghệ An

Ngày 22.10, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát hệ thống biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển, đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến điểm giao cầu Cửa Hội (Nghệ An).

Đề nghị được đưa ra sau khi nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo công trường, biển giới hạn tốc độ tối đa 30–40km/h xuất hiện liên tiếp trên tuyến đường, kể cả tại những đoạn đã hoàn thành thi công, không còn hoạt động xây dựng.

Một biển báo giới hạn tốc độ 40km/h ở công trường đang thi công trên đường ven biển Nghệ An, dù tại thời điểm ghi nhận không có hoạt động thi công nào diễn ra

Theo Khu Quản lý đường bộ II, việc duy trì các biển báo không còn phù hợp với điều kiện thực tế có thể làm giảm khả năng lưu thông của tuyến đường, gây bất tiện cho người điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ biển hạn chế tốc độ tại những vị trí đã hoàn thành hoặc tạm dừng thi công.

Việc tổ chức hệ thống báo hiệu phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Đối với các đoạn vẫn đang thi công, biển hạn chế tốc độ tạm thời chỉ nên bố trí tại những vị trí thực sự cần thiết, trong phạm vi thi công.

Các đơn vị cũng phải bổ sung biển báo chuyển tiếp tốc độ, bảo đảm khoảng cách đặt biển theo quy chuẩn và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như nút giao, khu vực đông dân cư hoặc nơi tầm nhìn bị hạn chế, cơ quan chức năng cần kiểm tra, đánh giá điều kiện thực tế để xác định mức tốc độ phù hợp.

Những biển báo tạm thời không còn đáp ứng yêu cầu cũng cần được thay thế bằng hệ thống báo hiệu đúng quy định.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, tuyến đường ven biển đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi bàn giao và đưa vào khai thác chính thức.

Biển hạn chế tốc độ tối đa 40km/h tại đoạn Km49

Một số nhà thầu hiện tiếp tục vệ sinh công trình, điều chỉnh cọc tiêu, biển báo và gia cố lề đường. Riêng đoạn dài khoảng 300–400m tại Km38–39, qua xã Quỳnh Phú, vẫn áp dụng hạn chế tốc độ để phục vụ việc điều chỉnh cọc tiêu và gia cố lề đường.

Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn kiểm tra toàn tuyến, tháo dỡ biển báo tại những vị trí đã hoàn thành các hạng mục.

Dự án đường ven biển kết nối Nghi Sơn – Cửa Lò có tổng chiều dài hơn 67km. Trong đó, giai đoạn 2 dài hơn 60km, với tổng mức đầu tư 4.651 tỉ đồng, khởi công tháng 2.2022 và cơ bản hoàn thành vào đầu năm 2026.

Với mặt đường rộng 11m, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông ven biển, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch tại các địa phương.

Tình trạng biển hạn chế tốc độ 30–40km/h xuất hiện dày đặc trên những đoạn đường đã thông thoáng khiến nhiều tài xế băn khoăn.

Việc rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu được kỳ vọng sẽ giúp tổ chức giao thông phù hợp hơn với hiện trạng tuyến đường, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.