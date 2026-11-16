Để Nghị quyết số 96 thực sự bảo vệ quyền lợi của người dân
Sau gần 10 ngày Nghị quyết số 96 của HĐND Thành phố có hiệu lực từ ngày 7/11/2026 quy định cơ chế chính sách giải quyết những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị tại một số dự án trên địa bàn ban hành, Ban đô thị HĐND Thành phố đã trực tiếp xuống nhiều dự án trong phạm vi điều chỉnh của nghị quyết để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nghi-quyet-so-96-thuc-su-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-dan-246261116182155424.htm