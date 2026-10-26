Đề nghị quy định thời hạn rà soát, chuyển tiếp phân loại công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: QH

Đề nghị quy định rõ công tác bảo vệ

Phát biểu tại tổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị quy định rõ nội hàm khái niệm “công tác bảo vệ”, trong đó bao gồm cả việc đưa các dự án, công trình vào diện bảo vệ.

Cụ thể, khoản 2 Điều 38 Dự thảo Luật quy định các nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có việc lập quy hoạch, kế hoạch, phương án, tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ công trình.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định công trình thì đã có định nghĩa, nhưng “công tác bảo vệ công trình” là gì thì trong dự thảo Luật chưa quy định rõ. Trên thực tế, nhiều địa phương không nhận biết được tầm quan trọng của công trình, hoặc biết nhưng e ngại thủ tục phức tạp.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần bổ sung giải thích hoặc quy định rõ nội hàm khái niệm “công tác bảo vệ”, trong đó bao gồm cả việc đưa các dự án, công trình vào diện bảo vệ.

Đồng thời, đề nghị quy định cơ quan Công an (Bộ Công an, Công an cấp tỉnh) chủ động rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa công trình, dự án vào danh mục phân loại (loại I, loại II, loại III). Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan sau khi đã có kiến nghị.

Về hiệu lực thi hành, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, hiện nay dự thảo Luật chưa quy định, do đó, cần bổ sung rõ thời điểm có hiệu lực của Luật để bảo đảm tính khả thi khi ban hành.

Liên quan đến điều khoản chuyển tiếp, khoản 2 Điều 41 dự thảo Luật quy định cơ quan quản lý, sử dụng các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định tại Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia có trách nhiệm rà soát, xác định loại công trình theo quy định tại Luật này.

Trường hợp công trình không đáp ứng tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ đối với công trình loại I thì cơ quan quản lý, sử dụng công trình thực hiện thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quyết định đưa công trình vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và thực hiện thủ tục đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định của Luật này.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. Ảnh: QH

Góp ý về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị rà soát lại, trong trường hợp công trình không đáp ứng yêu cầu là công trình loại I, cơ quan có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa công trình ra khỏi danh mục loại I, đồng thời kiến nghị chuyển sang phân loại phù hợp (loại II hoặc loại III) để thực hiện thủ tục thẩm định.

Tuy nhiên, trong dự thảo Luật chưa quy định cụ thể thời hạn thực hiện các bước chuyển tiếp này.

“Do đó, phải quy định có thời gian cụ thể: rà soát trong mấy tháng; sau mấy tháng phải kiến nghị; kiến nghị rồi thì bao lâu phải thực hiện xong thủ tục thẩm định”, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Phân rõ thẩm quyền cấp xã

Thảo luận tại tổ, các đại biểu đều có ý kiến cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Luật. Đại biểu Phạm Minh Tuấn (Đoàn Khánh Hòa) đánh giá dự thảo Luật đã kịp thời khắc phục, xử lý những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong xác định danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính quyền trong tình hình mới.

Dự thảo Luật đã phân công, phân cấp trách nhiệm cho các lực lượng chức năng và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cùng nhất trí với dự thảo Luật, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn Thái Nguyên) đề nghị phân cấp rõ là cấp xã sẽ theo dõi địa bàn, phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo ngay vấn đề với cấp thẩm quyền và cơ quan chuyên môn nếu thấy yêu cầu an ninh hoặc không an toàn. Đồng thời, không giao cho cấp xã tự đánh giá những nguy cơ kỹ thuật hoặc yêu cầu bảo vệ chuyên sâu mà cấp xã không có đủ năng lực về chuyên môn.

Đối với công trình đi qua nhiều xã hoặc nhiều tỉnh, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy cho rằng, phải xác định rõ đầu mối liên hệ, phối hợp để bảo đảm các địa phương sử dụng thống nhất thông tin về phạm vi và yêu cầu bảo vệ, quy trình phối hợp và thời hạn trả lời cũng như phương thức để trao đổi thông tin; có thể giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung này.