Đề nghị quy định rõ việc kế thừa kết quả tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật và tập trung góp ý về quy định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Ảnh: CTV

Cụ thể, tại khoản 4, Điều 34, dự thảo Luật quy định trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án có kết quả thẩm định chưa đạt yêu cầu hoặc chưa đủ điều kiện phê duyệt, chủ dự án phải lập lại báo cáo và được kế thừa kết quả tham vấn đã thực hiện trước đó. Theo đồng chí, quy định này đồng nghĩa với việc trong mọi trường hợp, kể cả khi dự án chưa được chấp thuận kết quả đánh giá tác động môi trường, chủ dự án vẫn được kế thừa kết quả tham vấn.

Trong khi đó, khoản 5, Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định kết quả tham vấn là thông tin quan trọng để chủ dự án nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động môi trường và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời phải tiếp thu, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn.

Như vậy, kết quả tham vấn hiện chưa được xác định là căn cứ pháp lý bắt buộc để phê duyệt hoặc không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngay cả khi chưa đạt được sự đồng thuận của người dân, chủ dự án vẫn có thể kế thừa kết quả tham vấn để tiếp tục thực hiện quy trình thẩm định.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cho rằng, trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hút đầu tư nước ngoài, sự đồng thuận của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với công tác bảo vệ môi trường mà còn gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, nhất là những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Thực tiễn cho thấy, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đất đai, nguồn nước, sinh kế và sức khỏe người dân nếu thiếu công khai, minh bạch, không nhận được sự đồng thuận của cộng đồng có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Ngược lại, tham vấn thực chất, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhận diện sớm nguy cơ xung đột lợi ích, tạo dựng niềm tin giữa nhân dân, chính quyền và chủ đầu tư.

Vì vậy, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét tính hợp lý của quy định về kế thừa kết quả tham vấn; làm rõ trường hợp nào chủ dự án được kế thừa, trường hợp nào không được kế thừa, đồng thời nghiên cứu xác định kết quả tham vấn là một căn cứ pháp lý trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc này cần bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, tham gia tự nguyện, được phản hồi minh bạch và thực hiện quyền giám sát, tránh tình trạng tham vấn mang tính hình thức.