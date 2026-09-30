Đề nghị phạt cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương 20 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sáng 30/9, phiên tòa xét xử vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương bước sang ngày làm việc thứ ba, HĐXX dành thời gian cho các luật sư tham gia phần xét hỏi với bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Trong vụ án này, “bà trùm” Mai Anh bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ”.

Theo đó, tại phiên tòa, luật sư liệt kê các trường hợp mà theo cáo buộc, Mai Anh đã đưa tiền cho cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường để "chạy" kết luận giám định, nhưng bị cáo đều phủ nhận.

Chiều hôm qua, bị cáo Mai Anh cũng trình bày rằng, bị cáo Trường khai rằng bị cáo đã đưa tiền cho Trường để nhờ giám định cho một số người theo mong muốn, nhưng bị cáo không hề biết những người này là ai.

Tài liệu điều tra thể hiện, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng cho bà Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường) để xin được ở phòng riêng với hai con trai và người giúp việc.

Trước khi ra về, Mai Anh để lại gói quà bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, vợ Viện trưởng nhắn tin cho “bà trùm” nội dung: “Hôm qua thiếu 4 tờ nhé". Mai Anh còn nhờ người chuyển 100 triệu đồng cho bị cáo Lâm Văn Thành (khi đó là Phó Viện trưởng) để được hưởng các điều kiện sinh hoạt đặc biệt.

Về 200 triệu đồng kể trên, Mai Anh thừa nhận đã đưa cho bà Hòa, song cho rằng, bản thân chỉ là người chuyển tiếp, chứ không phải “chạy” bệnh án tâm thần.

Cũng theo tài liệu điều tra, bị cáo Trần Văn Trường đã nhiều lần nhận hơn 3 tỷ đồng từ "bà trùm" và một số người khác để kết luận giám định tâm thần không đúng thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo và người chấp hành án.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Trường chia cho các thành viên khác trong Hội đồng giám định và giữ lại hưởng lợi khoảng 2,3 tỷ đồng.

Một trong những người từng cầm tiền của ông Trường để giám định sai là bị cáo Ngô Văn Vinh (từng giữ chức Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương, nghỉ hưu vào 6/2023).

Được đánh giá là bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm và biết rõ một số tội phạm không bị bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng ông Vinh vẫn thống nhất với các thành viên trong hội đồng giám định để kết luận cho các đối tượng trên bị "mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi" không đúng thực trạng bệnh.

Ngoài ra, trước tòa, Mai Anh một lần nữa có lời khai giống như tại cơ quan điều tra rằng, từng để 2,5 tỷ đồng trong thùng hoa quả, rồi sai đàn em mang cho một cán bộ công an ở Hải Phòng. Về nội dung này, Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Nhờ vậy, “bà trùm” được ở phòng riêng có điều hòa và cho hai con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh được tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm trên là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Cơ quan chức năng xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. “Bà trùm” còn phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng.

Đề nghị nhiều mức án tù nghiêm khắc

Sau phần hỏi của các luật sư, phiên tòa bước sang phần tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án với các bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) mức án 30 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ”.

Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) mức án từ 7-19 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù treo đến 18 năm tù theo các tội danh như đã nêu trên.