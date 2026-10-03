Đề nghị người dân không chia sẻ thông tin thất thiệt vụ bé trai 5 tháng tuổi tử vong ở Đồng Nai

Ngày 3/10, Công an xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai gần 5 tháng tuổi tử vong, thi thể được chôn cất phía sau nhà bạn trai của mẹ bé.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 2/10, Công an xã Nghĩa Trung nhận tin báo của ông L.T.N. (SN 1969, ngụ xã Bom Bo) về việc cháu ngoại của mình gần 5 tháng tuổi tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều tài khoản đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây xôn xao.

Ông N. trình bày, sau khi nghe con ruột của mình là Lê Thị L.A. (SN 1999) kể về việc con trai mình (tên thường gọi ở nhà là bé “M”) bị bệnh, qua đời nên chị A. cùng bạn trai là Nguyễn Văn Tr. (SN 2000, ngụ xã Nghĩa Trung) đã tự ý chôn cất sau nhà anh Tr. ở thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung.

Nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé được chôn sau nhà Tr.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Nghĩa Trung cùng Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh kèm thông tin liên quan đến vụ việc gây xôn xao trong dư luận. Trong đó, có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều tài khoản đăng tải giật gân, câu like, câu view gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng xã Nghĩa Trung đề nghị người dân không chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, tin giả hoặc những nội dung có thể gây hoang mang, làm nhiễu loạn dư luận.

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