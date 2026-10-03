Đề nghị nghiên cứu 27/7 là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sáng nay tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 để thẩm tra 8 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 sắp tới, trong đó có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm.

Theo tờ trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, với Bộ luật Lao động, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, dự án luật được sửa đổi theo hướng chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy. Ảnh: Media QH

Đồng thời, chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Nội vụ (thực hiện trước ngày 30/9 năm trước).

Ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Nếu bổ sung thì người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương tổng cộng 12 ngày lễ, Tết chính thức: Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày Chiến thắng 30/4 1 ngày, Quốc tế Lao động 1 ngày, Quốc khánh 2 ngày, ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày.

Trình bày thẩm tra nội dung này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, Ủy ban tán thành việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bằng quy định bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11), người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Việc nghỉ lễ này khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Chủ trương này cũng nhằm tạo điều kiện để toàn dân, người lao động tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam. Ảnh: Media QH

Vì vậy, việc đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động là phù hợp, vì đây là đạo luật quy định trực tiếp về chế độ nghỉ lễ, tết của người lao động.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Hiện nay đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Việc bổ sung ngày nghỉ này cũng nhằm tạo điều kiện tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, đề xuất bổ sung trên là nội dung mới, cơ quan chuyên môn đã có đề xuất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức, khi có thông tin chính thức của cấp có thẩm quyền sẽ báo cáo Chính phủ bổ sung nội dung này.

Khi sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019, Chính phủ từng đề xuất bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm, với lý do để nhân dân có một ngày được nghỉ làm việc, thực hiện những hoạt động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước.

Tuy nhiên, khi trình ra Quốc hội khóa 14, các đại biểu cho rằng đề xuất này không hợp lý.