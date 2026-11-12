Đề nghị Nga cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao thành các dự án hợp tác hiệu quả

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: Minh Châu)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các định hướng và thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác có hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác.

Về kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động; nhấn mạnh việc duy trì hiệu quả hợp tác năng lượng - dầu khí, thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Về thương mại, Thủ tướng mong muốn Liên bang Nga và các đối tác thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu sớm xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu để phù hợp với điều kiện thương mại mới, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khai thác hiệu quả hơn các điều kiện thuận lợi về kết nối hàng không giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Minh Châu)

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể Liên bang Nga với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước; đề nghị tiếp tục quan tâm hợp tác đào tạo, giảng dạy tiếng Nga, giao lưu văn hóa và du lịch.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ trong củng cố nền tảng lâu dài của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; thống nhất khuyến khích các cơ quan, địa phương chủ động đề xuất những chương trình hợp tác phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.