Đề nghị mức án với 11 bị cáo trong vụ khai thác khoáng sản trái phép

Trong phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ khoản tiền 180 triệu đồng mà giám đốc doanh nghiệp khai đã đưa cho bị cáo Giang, cũng như trách nhiệm của cựu phó chủ tịch tỉnh khi ký giấy cấp phép khai thác mỏ cát gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát - Công ty Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc (là thành viên góp vốn công ty) đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Lê Đức Giang thừa nhận nội dung cáo buộc và trình bày về mối quan hệ với Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát.

Theo lời khai của bị cáo Lê Đức Giang, bị cáo cùng ở Hoằng Hóa nên quen biết Tùng. Bản thân bị cáo nhiều lần gặp chủ doanh nghiệp Khoáng sản Thiên An Phát tại ủy ban và tại phòng làm việc. Có lần bị cáo Tùng đi cùng một người nữa đến phòng làm việc của bị cáo để trình bày về việc Công ty Thiên An Phát muốn được chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2.

Khi nhận được hồ sơ của Công ty Thiên An Phát, bị cáo đã đọc rất kỹ hồ sơ, sau đó giao cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) phối hợp giải quyết theo quy định.

Theo lời khai của bị cáo Giang, thời điểm ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát, bị cáo xem hồ sơ và thấy hồ sơ đầy đủ, các ngành thống nhất ý kiến đồng ý.

Bị cáo Lê Đức Giang bị đề nghị 36 - 42 tháng tù. Ảnh: N.M

Trước câu hỏi của Hội đồng xét xử về bản đồ trong hồ sơ của Công ty Thiên An Phát do doanh nghiệp tự lập, trong khi công việc này lẽ ra thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng, bị cáo Giang thừa nhận đây là sơ suất của bị cáo.

Trả lời thẩm vấn về cáo buộc nhận 180 triệu đồng từ Nguyễn Xuân Tùng, bị cáo Giang khai, chỉ được Giám đốc Công ty Thiên An Phát đến chúc Tết cùng vợ, mừng tuổi khoảng 30 triệu đồng. Tiền này không liên quan đến công việc.

Bị cáo Giang trình bày, bình thường vợ chồng bị cáo Tùng đến nhà chúc tết bao nhiêu thì khi đến chúc Tết Tùng, bị cáo cũng lì xì lại số tiền tương đương. Những lần bị cáo ký các văn bản liên quan đến Công ty Thiên An Phát, bị cáo đều không nhận tiền. Thậm chí thời điểm đó bị cáo còn thấy ân hận vì không giúp được Tùng, đã để hồ sơ công ty quá lâu mới được xử lý.

Chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 36-42 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa bị đề nghị 30-36 tháng tù. Hai cựu cán bộ: Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Tâm cùng bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm doanh nghiệp, Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, bị đề nghị tổng hợp hình phạt 7-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù, kèm hình phạt bổ sung 100-200 triệu đồng đối với một số bị cáo.