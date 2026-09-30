Đề nghị miễn, giảm phí tham quan di tích, bảo tàng nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Các em học sinh tham gia ý tưởng khởi nghiệp với các sản phẩm văn hóa, du lịch. Ảnh: PHAN THẢO

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để bảo đảm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức trang trọng, rộng khắp, vui tươi, ý nghĩa trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc.

Thủ tướng nêu rõ, mỗi địa phương cấp tỉnh, thành, cấp xã, phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong đó, mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng người dân; đưa vào sử dụng nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15-11...

Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản; đưa trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống, thực hành di sản vào các hoạt động hưởng ứng, phù hợp với độ tuổi và cấp học.

Tại chỉ thị, Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp, các tổ chức, cộng đồng tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng, trong đó có việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa, thể thao... trong Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.