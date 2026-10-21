Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chủ trì phiên thảo luận

Công bố sớm lịch nghỉ, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, ĐBQH Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) đề nghị luật hóa nguyên tắc hoán đổi ngày nghỉ lễ, Tết, giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất, kinh doanh.

Theo đại biểu, thực tiễn thời gian qua cho thấy việc công bố phương án hoán đổi ngày nghỉ quá sát thời điểm nghỉ lễ đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động và các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, đối với lĩnh vực du lịch, việc thiếu thông tin sớm về lịch nghỉ khiến doanh nghiệp bị động trong xây dựng sản phẩm, tổ chức hoạt động kinh doanh và phục vụ khách.

ĐBQH Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) phát biểu

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho rằng, bên cạnh việc xem xét bổ sung ngày nghỉ, cần chú trọng xây dựng cơ chế điều chuyển, hoán đổi ngày nghỉ theo những nguyên tắc rõ ràng, ổn định và có thể xác định trước.

Dẫn kinh nghiệm từ một số quốc gia, đại biểu đề nghị nghiên cứu cách xử lý trường hợp có ngày làm việc xen giữa kỳ nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần, theo hướng hoán đổi thành ngày nghỉ, bố trí làm bù hoặc sử dụng ngày nghỉ phép năm. Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đại biểu cũng đề xuất tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia, vùng lãnh thổ có nét văn hóa tương đồng để nghiên cứu quy định phù hợp.

ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp) phát biểu

Đồng tình với hướng tiếp cận này, ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp) cho rằng, nếu nguyên tắc hoán đổi được luật hóa rõ ràng, lịch nghỉ của những năm tiếp theo có thể được xác định và cập nhật tự động, hạn chế việc cơ quan quản lý phải xem xét, ban hành thông báo riêng từng năm.

Theo đại biểu, cơ chế này không chỉ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính mà còn tạo thuận lợi cho người dân tra cứu lịch nghỉ qua các ứng dụng, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động giao thương, hội nhập quốc tế.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tại tổ

Liên quan đến thời điểm công bố lịch nghỉ, các đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh sớm hơn mốc trước ngày 30/9 của năm trước liền kề được nêu trong dự thảo.

ĐBQH Lê Trung Quân đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo trước ngày 30/6 của năm hiện tại, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động có ít nhất 6 tháng để chủ động sắp xếp kế hoạch.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Minh Hiếu kiến nghị công bố lịch nghỉ ngay vào dịp lễ 30/4 của năm trước năm thực hiện. Theo đại biểu, lựa chọn thời điểm này vừa thuận lợi cho công tác thông tin, tuyên truyền khi người dân quan tâm đến các kỳ nghỉ, vừa giúp cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người lao động có thêm thời gian chuẩn bị.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) phát biểu

Cũng góp ý về chế độ nghỉ lễ, Tết, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) bày tỏ đồng tình với việc bổ sung ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam vào quy định về ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong Bộ luật Lao động. Đồng thời, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 hằng năm - Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh mục này.

Theo đại biểu, việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 sẽ tạo điều kiện để người lao động cùng gia đình, đồng đội, bạn bè và cộng đồng tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân người có công, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

ĐBQH Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp) phát biểu

Liên quan đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ĐBQH Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp) đề nghị nghiên cứu quy định theo nguyên tắc chung, giao Chính phủ quyết định cụ thể số ngày nghỉ trong từng năm, bảo đảm linh hoạt khi phát sinh yêu cầu điều chỉnh.

Hoàn thiện cơ chế giám sát, nâng cao trách nhiệm thực hiện dân chủ

Góp ý về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Phượng (Đồng Tháp) đề nghị hoàn thiện các quy định về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, xây dựng nền tảng số và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Quan tâm đến Điều 25 về Ban Thanh tra nhân dân, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế tập huấn thường xuyên về pháp luật, kỹ năng giám sát cho các thành viên ở cấp xã; đồng thời có cơ chế bảo vệ khi thành viên Ban Thanh tra nhân dân phản ánh hành vi vi phạm đến UBND cấp xã, nhất là những trường hợp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân liên quan.

ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Phượng (Đồng Tháp) phát biểu

Theo đại biểu, cần quy định cụ thể hơn nội dung, nhiệm vụ giám sát, trong đó có việc kiểm tra chứng từ, tài liệu liên quan đến các công trình, dự án đang triển khai tại địa phương, tránh tình trạng giám sát chung chung, chỉ dừng lại ở việc lập báo cáo cuối kỳ, mang tính hình thức.

Cùng với việc làm rõ quyền hạn, đại biểu đề nghị xác định trách nhiệm và có biện pháp phù hợp đối với thành viên Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ không đúng, gây ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Liên quan đến khoản 4 Điều 7 về xây dựng nền tảng số, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh tại cơ sở, việc chỉ quy định nội dung này trong một khoản là chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tại tổ

Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu tách thành một điều luật riêng, xác định rõ vai trò của chuyển đổi số trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời làm rõ trách nhiệm xây dựng nền tảng số, chủ thể được phép khai thác, phạm vi khai thác và trách nhiệm xử lý thông tin, phản ánh của người dân.

Theo đại biểu, nền tảng số cần tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, phản ánh ý kiến và tham gia giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Phượng cũng đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chủ thể.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham gia thảo luận tại tổ

Cùng quan tâm đến việc phát huy quyền giám sát của Nhân dân, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ thảo luận Nguyễn Khắc Thận đề nghị quy định linh hoạt hơn các hình thức thể hiện quyết định của cộng đồng dân cư và hình thức Nhân dân bàn, quyết định.

Theo đại biểu, bên cạnh những hình thức văn bản đã được dự thảo quy định, cần nghiên cứu bổ sung hình thức khác nhưng phải thể hiện rõ chính kiến, quan điểm của cộng đồng dân cư. Đồng thời, cần ghi nhận hình thức kết hợp giữa họp trực tiếp và tiếp tục lấy ý kiến bằng phiếu, tạo thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng các trường hợp Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được kiến nghị đình chỉ, dừng thi công khi phát hiện công trình không bảo đảm chất lượng hoặc không đúng thiết kế, để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham gia thảo luận tại tổ

Cùng với đó, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm, tăng cường chế tài đối với những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các nội dung bắt buộc phải công khai, lấy ý kiến, bàn bạc với Nhân dân, bảo đảm các quy định về dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn.