Đề nghị làm rõ, xử lý thông tin sai sự thật về bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo

TS.BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo bị các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh BVTW

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, từ ngày 12.11, trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin có dấu hiệu bịa đặt, không đúng sự thật liên quan đến BS.TS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình của bệnh viện.

Qua rà soát, bệnh viện khẳng định những thông tin này là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân bác sĩ cũng như hình ảnh, uy tín của đơn vị.

Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Công an TP. Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh nguồn gốc, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán thông tin để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Bệnh viện cam kết phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Trước đó, liên quan đến việc một số hiệu trưởng trường tiểu học tại TP. Huế xin từ chức, các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt và gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế đã làm việc với 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.