Đề nghị làm rõ thời hiệu xử phạt và bảo đảm quyền của người vi phạm hành chính

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phiên thảo luận tại hội trường - Ảnh: C.T.V

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị, cơ bản thống nhất với dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời đề nghị làm rõ một số quy định về thời hiệu xử phạt và xử phạt vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đối với cách tính thời hiệu khi người vi phạm cố tình trốn tránh, đồng chí cho rằng quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 6 chưa thật sự rõ ràng, thống nhất. Cụ thể, dự thảo vừa quy định thời gian cố tình trốn tránh không tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, vừa quy định thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh. Trong đó, quy định thứ nhất được hiểu là tạm ngừng tính thời hiệu, còn quy định thứ hai có thể được hiểu là tính lại thời hiệu từ đầu, dẫn đến sự chênh lệch đáng kể trong thời gian áp dụng. Cụm từ “được tính lại” cũng được sử dụng tại một số điều khoản khác của dự thảo. Vì vậy, đồng chí đề nghị thay bằng cụm từ “tiếp tục được tính” để bảo đảm cách hiểu rõ ràng, thống nhất, bởi đây là quy định liên quan trực tiếp đến quyền của người bị xử lý vi phạm hành chính.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận tại phiên họp - Ảnh: C.T.V

Đối với thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo nâng từ 1 năm lên 2 năm. Đồng chí cho rằng việc kéo dài thời hiệu là chưa cần thiết, bởi phần lớn vi phạm trong lĩnh vực này có thể được phát hiện ngay. Trong khi đó, thời hiệu kéo dài có thể khiến thời gian tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện tăng tương ứng; đồng thời làm phát sinh tình huống cộng dồn các vi phạm chưa được xử lý, gây bất lợi cho người dân, nhất là khi họ chưa nhận được thông báo vi phạm.

Ý kiến chỉ rõ, đối với trường hợp người vi phạm cố tình không đến giải quyết, dự thảo đã có cơ chế không tính thời gian trốn tránh vào thời hiệu và tạm dừng đăng kiểm phương tiện, do đó việc nâng thời hiệu xử phạt đối với lĩnh vực này là chưa cần thiết.

Về xử phạt không lập biên bản đối với vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng chí thống nhất với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, nhưng nhấn mạnh cần bảo đảm quyền được biết chứng cứ và trình bày ý kiến của người vi phạm. Trong thực tế đã có trường hợp phương tiện bị gắn biển số giả, đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên hoặc biển báo bị che khuất, dẫn đến nguy cơ xử phạt nhầm đối tượng.

Vì vậy, đồng chí đề nghị sửa đổi khoản 3, Điều 44 theo hướng thông báo hành vi vi phạm phải kèm kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; cá nhân, tổ chức được quyền phản hồi trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể. Đồng thời, bổ sung quy định về thời hạn xác định tổ chức, cá nhân vi phạm và thông báo hành vi vi phạm tại khoản 5, Điều 53.

Theo đồng chí, các nội dung đề xuất nhằm bảo đảm tính minh bạch, hạn chế xử phạt nhầm đối tượng, phát sinh khiếu nại, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.